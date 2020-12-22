Чемпионат Европы по борьбе перенесён на апрель 2021 года

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Чемпионат Европы по борьбе 2021 года в Польше перенесён с февраля на апрель.
Чемпионат Европы по борьбе перенесён на апрель 2021 года
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Как сообщает пресс-служба Объединённого мира борьбы (UWW), соревнования пройдут 19—25 апреля в Варшаве.

Изначально турнир должен был пройти в Катовице 8—14 февраля.

Также сообщается, что из-за сложной эпидемиологической обстановки в январе и феврале никаких официальных мероприятий UWW не будет проводиться.

При этом европейский олимпийский квалификационный турнир состоится в запланированные сроки 18—21 марта, а мировая квалификация перенесена на 6—9 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла медальный зачёт Кубка мира по борьбе.

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