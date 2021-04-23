Россиянки завоевали пять медалей ЧЕ в вольной борьбе

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Сборная России завоевала пять наград по итогам четвёртого дня соревнований на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве.
Россиянки завоевали пять медалей ЧЕ в вольной борьбе
  • globallookpress.com

Российские спортсменки записали в свой актив одно золото, три серебра и одну бронзу в соревнованиях по вольной борьбе.

Обладательницей золотой награды стала Стальвира Оршуш, победившая в категории до 55 кг. Серебро в активе Вероники Чумиковой (до 59 кг), Ханум Валиевой (до 68 кг) и Натальи Воробьёвой (до 76 кг). Бронзу получила Екатерина Полещук (до 50 кг).

Таким образом, сборная России завоевала семь золотых, пять серебряных медалей и одну бронзу континентального первенства.

Чемпионат Европы продлится до 25 апреля.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали шесть золотых медалей ЧЕ в вольной борьбе.

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