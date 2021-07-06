Дебюты Шлейхера и Конаныхиной: чего ожидать от российских прыгунов в воду на Играх в Токио

Чемпион мира в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина Евгений Кузнецов выступит на Олимпиаде в Токио с новым партнёром. Не сумевшего отобраться Илью Захарова заменит Никита Шлейхер. Дуэт уже успел зарекомендовать себя на континентальных первенствах и в турнирах Мировой серии, но на Играх проверит свои силы впервые. А в прыжках с вышки у женщин тёмной лошадкой стала новоиспечённая золотая медалистка чемпионата Европы Анна Конаныхина.

Прыжки в воду в формате Олимпийских игр — вид спорта значимый: начиная с 2000 года здесь разыгрывается восемь комплектов наград. Правда, большинство из них (и это стало уже традицией) отправляется в Китай. Исключения в индивидуальных дисциплинах случались за последние 20 лет лишь пять раз, причём автором одной их этих побед на Играх в Лондоне стал российский трамплинист Илья Захаров. Ещё четыре некитайские победы из 20 возможных были зафиксированы в олимпийском формате в синхронных прыжках. Иными словами, статистика такова, что и в Токио наиболее интригующими остаются вопросы, возможно ли будет победить китайцев и будет ли способен оказаться среди этих счастливчиков российский спортсмен?

Претензий в адрес представителей Поднебесной в последние несколько лет высказывалось немало. Точнее — в адрес судей, по умолчанию воспринимающих китайских прыгунов гораздо более лояльно, чем любых других. В какой-то момент даже казалось, что в сознании арбитров наметились определённые сдвиги. Однако главный тренер российской сборной Светлана Моисеева это предположение опровергла, вернувшись с майского Кубка мира, который проходил в Токио.

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«Никого по-прежнему не ставят на один уровень с китайцами. Прыгуны этой страны не позволяют себе ошибаться, от них на Олимпиадах ждут именно этого, поэтому и отношение к спортсменам этой страны заведомо иное. В последние годы многие специалисты действительно пытались переломить стереотип, обращали внимание на то, что китайцы часто прыгают «грязно», разводят ноги в винтовых прыжках, что является грубейшей ошибкой, не выпрямляют колени в положении «согнувшись», а в группировке сильно разводят колени в стороны, но критика привела лишь к тому, что китайские тренеры мгновенно приняли все замечания к сведению и спортсмены Китая стали прыгать на ответственных турнирах значительно чище. Поэтому судейство, увы, по-прежнему остаётся «китайским», — говорила Моисеева.

Не согласиться с тренером трудно. Прекрасный пример в этом отношении случился как раз в Токио: выступающая на трамплине китаянка в заключительном прыжке предварительной серии получила травму, приземлившись на трамплин боком и сильно ободрав ногу. С «нулевой» оценкой девушка тем не менее прошла в финал и, прыгая по сути на одной ноге, стала третьей. Препятствием для судейского восприятия не стал даже тот факт, что спортсменка, поднимаясь на снаряд, едва передвигалась, не могла нормально оттолкнуться от доски и вследствие этого откровенно «спасала» прыжки.

Понятно, что при таком отношении со стороны арбитров китайские спортсмены чувствуют себя уверенно и по-хорошему нагло, ещё не начиная выступать.

На протяжении двух последних олимпийских циклов главным оружием российской сборной по праву считался мужской синхронный дуэт на трёхметровом трамплине. Вице-чемпионы Игр в Лондоне Илья Захаров и Евгений Кузнецов добились своего первого значимого успеха в 2011-м, выиграв серебряные медали на чемпионате мира в Шанхае, затем они два раза повторяли этот результат на мировых первенствах в Барселоне и Казани, а в 2017-м стали чемпионами.

Но в 2019-м Захаров был дисквалифицирован на полтора года за пропуск допинг-тестов, в связи с чем принял решение завершить карьеру. Перенос Игр-2020 подтолкнул спортсмена к тому, чтобы вернуться, но в олимпийскую сборную Илья не отобрался. Фальстарт чемпиона разрушил тайную надежду очень многих болельщиков снова увидеть его на трамплине в паре с Кузнецовым. Соответственно, остался открытым вопрос: сумеет ли Евгений сохранить былую олимпийскую конкурентоспособность в дуэте с Никитой Шлейхером?

На чемпионатах Европы и турнирах Мировой серии российским парням это удавалось. Но преимуществ, которые имел синхронный тандем в прежнем составе, у Никиты и Евгения нет: Захаров и Кузнецов били соперников прежде всего уникальной и одновременно очень уверенной сложностью, исполняя комбинации, которые не делал никто другой. Произвольные прыжки нынешнего дуэта немножко проще, известность в мире больших достижений не столь высока, а опыта совместных выступлений не в пример меньше.

При этом и Кузнецов, и Шлейхер необычайно хороши по отдельности.

Индивидуальные плюсы Кузнецова на трёхметровом трамплине заключаются прежде всего в огромном опыте, который ненавязчиво подчёркивает окладистая борода — стильный аксессуар олимпийского сезона. И в невероятном двигательном таланте, который отличал спортсмена с момента его появления в сборной и с тех пор никуда не делся. Евгений способен прекрасно прыгать как с трамплина, так и с вышки, он отлично координирован, но в этом кроется уязвимость: чрезмерно талантливым от природы атлетам бывает непросто заставить себя выполнять монотонную тренировочную работу. Два года назад известный в прыжковом мире специалист Михаил Угрюмов даже заметил в адрес Кузнецова: мол, страшно расстроен тем, что столь талантливого и координированного парня до сих пор не могут научить винтовым прыжкам.

«Научить, давайте уж говорить начистоту, можно не всех и не всему. Женя — действительно невероятный талант, каких не бывает. Но винты — его слабое место. Дело даже не в том, что Кузнецов получает за винтовые прыжки недостаточно высокие оценки. Когда у спортсмена есть какой-либо уязвимый пунктик, это рождает большую внутреннюю неуверенность, гложет психологически», — отмечал Угрюмов.

Психология по-прежнему остаётся для 31-летнего Кузнецова камнем преткновения. Во всяком случае, Моисеева, говоря о Евгении, подметила именно это.

«Женя реально способен побеждать на соревнованиях любого уровня, ему всё легко даётся, но в самый ответственный момент словно чего-то не хватает, какой-то внутренней уверенности. По своим физическим кондициям он, несмотря на солидный возраст, не уступает абсолютно никому, но для высокого результата ему нужно не просто быть на пике формы, но и чтобы сошлись все прочие факторы. Все мы, естественно, надеемся, что это произойдёт в Токио», — сказала Моисеева.

На стороне Шлейхера в индивидуальном виде — юность, свежесть и сложная программа. Пальму мирового первенства по сложности прыжков с трамплина долгое время держал Патрик Хаусдинг, но с возрастом немец был вынужден чуть отпустить амбиции. А скорее просто понял, что сама по себе сложность в прыжках в воду — не панацея: при том, что Хаусдинг на определённом этапе своей карьеры реально показывал запредельные для понимания прыжки, совокупное качество их исполнения редко получалось высоким. За 13 лет выступлений на высшем уровне немец побеждал в прыжках с трамплина лишь на чемпионатах Европы. На Играх в Рио стал третьим, но как раз там в его программе уже не было чрезмерно сложных (и, соответственно, рискованных) комбинаций.

На аналогичную вилку «сложность/качество» напарывались в своё время и мексиканские прыгуны-вышечники. Перед чемпионатом мира — 2011 в их команде была сделана ставка на акробатическую направленность, в результате чего у спортсменов в сжатые сроки выросла скорость вращения и появилась возможность освоить уникальные по сложности прыжки, но успех это принесло по большому счёту лишь однажды — на чемпионате мира — 2015 в Казани, где мексиканский синхронный дуэт завоевал серебряные награды.

Кстати, именно мексиканец Рэндал Вальдес (он с детства тренируется под руководством китайского тренера) считается сейчас одним из фаворитов на десятиметровой вышке. И прямым конкурентом сильнейшего российского вышечника Александра Бондаря.

Когда Бондарь стал выступать в 2015-м за российскую сборную на десятиметровой вышке, Угрюмов заметил, что видит колоссальный потенциал парня прежде всего в синхронных прыжках — с Виктором Минибаевым. На последнем чемпионате мира дуэт завоевал серебро, а сам Бондарь выиграл ещё и бронзу в личном финале. Другой вопрос, что мужская вышка — снаряд крайне специфический: сложность программ, конкуренция и плотность результатов здесь таковы, что даже крошечная помарка фаворита способна перевернуть с ног на голову весь протокол.

Женской вышки это касается в меньшей степени, но и там цена ошибки огромна. Возможно, как раз в этом кроется причина того, что четыре некитайские личные олимпийские победы из пяти были одержаны как раз на десятиметровом снаряде: американцы Лара Уилкинсон и Дэвид Будайа выиграли в Сиднее и Лондоне, а австралийцы Шанталь Ньюберри и Мэттью Митчем — в Афинах и Пекине.

С женской вышкой впервые за много лет Россия связывает определённые надежды в Токио. Тёмную лошадку российской сборной зовут Анна Конаныхина, она в этом сезоне неожиданно для многих стала чемпионкой Европы и выиграла предолимпийский отбор. Понятно, что все нынешние комплименты в адрес спортсменки — всего лишь аванс, но свои козыри у Конаныхиной имеются: она техничная, лёгкая, у неё очень сложная программа, а главное — изумительные по чистоте входы в воду. Это, как ни крути, тот самый акцент, на который наиболее явно обращают внимание судьи. А главное, та сумма баллов, которую Анна способна набрать при удачном исполнении программы, вполне позволяет ей бороться в Токио за медаль.

Трамплин в исполнении россиянок — наиболее слабое звено: в синхронных прыжках на этом снаряде Кристине Ильиных и Марии Поляковой не удалось даже квалифицироваться на Игры. С другой стороны, если в остальных дисциплинах российские прыгуны используют все свои шансы и поднимутся на пьедестал, это само по себе станет грандиозным успехом.