Абросимов завоевал бронзу в плавании на открытой воде на 25 км на ЧЕ

Россиянин Кирилл Абросимов занял третье место в плавании на открытой воде на дистанции 25 км на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

© РИА Новости / Владимир Астапкович

Российский пловец преодолел дистанцию за 4 часа 36 минут 4,4 секунды. Победу одержал француз Аксель Реймон. Второе место занял итальянец Маттео Фурлан. Ранее сообщалось, что Бондарь и Минибаев стали серебряными призёрами ЧЕ в прыжках в воду.