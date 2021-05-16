Абросимов завоевал бронзу в плавании на открытой воде на 25 км на ЧЕ
Россиянин Кирилл Абросимов занял третье место в плавании на открытой воде на дистанции 25 км на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Российский пловец преодолел дистанцию за 4 часа 36 минут 4,4 секунды.
Победу одержал француз Аксель Реймон. Второе место занял итальянец Маттео Фурлан.
Ранее сообщалось, что Бондарь и Минибаев стали серебряными призёрами ЧЕ в прыжках в воду.
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