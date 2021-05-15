Бондарь и Минибаев стали серебряными призёрами ЧЕ в прыжках в воду

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Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Бондарь и Минибаев стали серебряными призёрами ЧЕ в прыжках в воду
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По сумме шести прыжков российские спортсмены  набрали 471,96 балла. Победителями стали Томас Дэли и Мэтью Ли (477,57) из Великобритании. Третье место заняли немцы Тимо Бартель и Патрик Хаусдинг (424,32).

Сборная России лидирует в медальном зачёте чемпионата Европы по водным видам спорта, имея десять золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды. На втором месте располагается Украина (5—4—2), третьими идут итальянцы (5—2—6).

Ранее сообщалось, что российский прыгун в воду Кузнецов выиграл золотую медаль чемпионата Европы.

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