Восклицательный знак: Бондарь выиграл турнир прыгунов в воду с вышки на ЧЕ по водным видам спорта

В воскресенье прыгуны в воду завершили свою часть чемпионата Европы в Будапеште. За семь дней выступлений российская сборная завоевала пять золотых наград, три серебряные и четыре бронзовые. Победную точку в воскресенье поставил Александр Бондарь: в борьбе за первое место на 10-метровой вышке он на 31,05 балла опередил двукратного чемпиона мира Томаса Дэйли. Стоит ли расценивать столь впечатляющее выступление как грандиозный успех — в материале RT.

Для прыгунов в воду нынешний чемпионат Европы ещё до его начала виделся мероприятием, которое просто нужно пережить. После того как японский оргкомитет отборочного на Олимпиаду Кубка мира сначала отменил эти соревнования, а затем перенёс их с апреля на начало мая, стало понятно, что все европейцы, которые полетят в Токио и после одних соревнований сразу отправятся в Будапешт, столкнутся с жесточайшей акклиматизацией. Когда спортсмены в таком состоянии, тренеры редко планируют медали: первостепенная задача — уберечь подопечных от ненужных стрессов и травм, особенно когда речь идёт об олимпийском сезоне.

Возможно, как раз акклиматизация стала причиной провала лидера английской сборной, олимпийского чемпиона и чемпиона мира Джека Ло: в индивидуальных прыжках с трамплина спортсмен остался шестым и повторил этот результат в синхроне с Дэниэлом Гудфеллоу.

В олимпийский сезон резко вырастает значимость именно олимпийских дисциплин, поэтому золотая и серебряная медали на мужском трамплине, обладателями которых стали Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер, и золото на женской вышке, выигранное Анной Конаныхиной, радуют особенно сильно: всегда приятно приезжать на главный старт в ранге действующего чемпиона континента.

«Серебряное» выступление Кузнецова и Шлейхера в синхронных прыжках на трёхметровом трамплине напомнило историю почти 30-летней давности, которая произошла на Играх-1992 в Барселоне. У Ирины Лашко, выступавшей в те годы за Россию, был как никогда велик шанс победить, но она осталась второй. Рыдали тогда все: сама Ирина, тренеры, зрители, болевшие за легендарную российскую спортсменку, и зрители, болевшие против китаянки. Словом, по уровню драматизма женский финал на трамплине бил все рекорды. А на выходе из бассейна к группе российских журналистов подошёл испанский мальчишка-волонтёр и сказал: «Вы великая нация, если способны так сильно расстраиваться из-за серебряной олимпийской медали...»

Способность расстраиваться из-за серебра, когда перед тобой маячит совершенно реальное золото, с тех пор никуда не делась. Считается, что соревноваться в этой дисциплине несколько проще, чем в индивидуальных: попыток у синхронистов шесть, но произвольных прыжков всего четыре. То есть можно выбрать наиболее уверенные и стабильные комбинации, что, собственно, все делают. И при этом всё равно проигрывают китайцам.

Ужасает в этом плане и статистика: на пяти последних Олимпиадах (синхронные прыжки вошли в программу игр в 2000-м) китайцы побеждали в синхронных дисциплинах семь раз из десяти. При этом на трамплине они уступали дважды. В 2004-м в Афинах и в 2016-м в Рио, где победил английский дуэт Джек Ло — Крис Мирз. И эта «свежая» победа сильно подогрела у остальных (и россиян в том числе) желание сделать в Токио то же самое. Но для начала хорошо было бы выиграть в синхроне континентальное первенство.

Эта цель в Будапеште россиянам не покорилась: Кузнецов и Шлейхер уступили немцам Патрику Хаусдингу и Ларсу Рудигеру, а Александр Бондарь — Виктор Минибаев остались за английским дуэтом вышечников Томасом Дэйли — Мэтью Ли. Разница в результате составила чуть более пяти баллов, что для прыжков в воду — сущая мелочь, поэтому у болельщиков и остался некоторый осадок от нереализованной надежды.

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В заключительный день очень хотелось красивого завершающего аккорда. 10-метровая мужская вышка считается самым сложным и красивым видом прыжковой программы, и это, пожалуй, единственная дисциплина, в которой, чтобы победить, зачастую бывает недостаточно даже оценки в 9—9,5 балла: нужны десятки.

Чемпионат в Будапеште не стал в этом плане исключением: в первой же серии по три высших оценки заработали двукратный чемпион мира Дэйли и юный украинский спортсмен Алексей Середа. Следом три десятки во втором прыжке получил Бондарь.

В первых четырёх раундах Александр выдал результат, позавидовать которому могли бы и в Китае: за каждый из своих прыжков (при наиболее сложной программе) экс украинский прыгун зарабатывал в среднем более 90 баллов. В пятой попытке Бондарь почти превзошёл гроссмейстерский рубеж в 100 баллов: получил 99,90 и фактически обеспечил себе звание чемпиона. За один круг до окончания турнира Александр на 16,65 опережал Дэйли и на 28,90 — Минибаева. Но рекордсменом предпоследнего раунда стал всё же англичанин: за тот же самый прыжок, что был у Бондаря (4,5 оборота вперёд), он получил четыре высшие оценки и 109,15 в сумме.

Столь невероятного запала двукратного чемпиона мира хватило, как выяснилось, всего на одну попытку: заключительный раунд вновь остался за Бондарем. Минибаев же стал бронзовым призёром.