При пустых трибунах: болельщикам запретили посещать соревнования Олимпийских игр в Токио

Болельщикам будет запрещено посещать летние Олимпийские игры в Токио. Правительство Японии вводит в столице страны режим чрезвычайного положения, из-за чего соревнования должны будут пройти при пустых трибунах. При этом на состязания, которые состоятся в других городах, зрителей всё-таки допустят. Также запрет не будет распространяться на представителей спонсоров и спортивных федераций.

Подавляющее большинство соревнований на летних Олимпийских играх в Токио пройдут без болельщиков на трибунах.

Спортсмены будут бороться за медали в присутствии только официальных лиц и журналистов. Не будет зрителей и на церемониях открытия и закрытия Игр. Для спортивного соревнования такого масштаба это беспрецедентное событие.

Такое решение было принято совместно правительством Японии, Международным олимпийским комитетом (МОК), Международным паралимпийским комитетом (МПК), оргкомитетом Токио-2020 и столичным правительством. С понедельника, 12 июля, на территории всего Токийского столичного округа до 22 августа вводится режим чрезвычайного положения. Как следствие — полный запрет на посещение стадионов болельщиками.

Режим ЧС полностью покроет всё время проведения Олимпийских игр — первые состязания начнутся 21 июля, а завершатся 8 августа. Пока что новые меры не затронули Паралимпиаду, которая стартует 24 августа. Решение по ней будет принято исходя из обстановки в Токио вскоре после окончания олимпийских соревнований.

В МОК и МПК приняли требования японского правительства и согласились с ними. Все стороны выразили сожаление, что для борьбы с пандемией в Японии пришлось пойти на такие меры. Президент МОК Томас Бах, уже приехавший в Токио и отбывающий трёхдневный карантин в гостинице, при этом заявил, что надеется на успешное проведение Игр.

«Мы проявляем ответственность с того самого дня, когда было объявлено об отсрочке соревнований. Мы проявим её и сегодня. Мы поддержим любые меры, которые необходимы для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр для японского народа и всех участников в безопасной и надёжной обстановке», — сказал Бах.

Глава оргкомитета Токио-2020 Сэйко Хасимото отметила, что ей жаль закрывать стадионы от зрителей.

«Крайне прискорбно, что Игры будут проводиться в очень ограниченном режиме ввиду распространения новой коронавирусной инфекции. Мне очень жаль обладателей билетов и местных жителей, которые с нетерпением ждали соревнования», — отметила она.

Организаторам Олимпийских игр на протяжении последних месяцев приходилось вводить всё новые и новые ограничения. В марте японские власти сообщили, что Игры пройдут без иностранных болельщиков, затем была ограничена вместимость стадионов — было разрешено заполнять трибуны не более чем на 50% и продавать не более 10 тыс. билетов на одном объекте. Позднее на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в Токио официальные лица стали предупреждать о возможном полном закрытии арен — в итоге именно это и произошло. Напомним, 30 июня в японской столице было зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом за весь предыдущий месяц.

Впрочем, не все олимпийские состязания пройдут при пустых трибунах. Некоторые из них состоятся за пределами Токио и его окрестностей, где режим чрезвычайного положении введён не был. На матчах по бейсболу, софтболу и футболу в префектурах Фукусима и Мияги, а также соревнованиях по велоспорту в Сидзуоке по-прежнему смогут присутствовать болельщики. Также местные власти разрешили школьникам посещать футбольный стадион в Касиме.

В отношении Саппоро, где пройдут марафонские забеги, состязания по ходьбе и ещё несколько футбольных игр, окончательное решение пока не принято. Но уже известно, что болельщикам нельзя будет собираться вдоль маршрута следования легкоатлетов. С этим категорически не согласилась Международная федерация лёгкой атлетики. В организации удивились, что зрителям нельзя будет наблюдать за соревнованиями даже на открытом воздухе.

Кроме того, исполнительный директор оргкомитета Тосиро Муто заявил, что в отношении представителей спонсоров и международных федераций всё-таки будут действовать исключения. Они смогут присутствовать на соревнованиях в статусе организаторов. При этом Муто не уточнил, какое количество VIP-гостей всё-таки попадут на трибуны.

Отказ от болельщиков должен сильно ударить по финансовому состоянию оргкомитета. Первоначально планировалось, что выручка от проданных билетов составит почти $1 млрд. При этом полная отмена Олимпиады, по данным Kyodo, обернулась бы для Японии потерей $17 млрд.