«Может стать поводом для критики аж на 100 лет»: почему проведение Игр в Токио по-прежнему ставят под вопрос

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует обязать участников Олимпиады-2020 взять на себя риски за здоровье и жизнь, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. СМИ сообщают, что соответствующий пункт, снимающий ответственность с организаторов соревнований, могут включить в документ, который должны будут подписать все гости Токио. В настоящий момент власти Японии разрабатывают несколько планов на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Однако, несмотря на заявления критиков, в МОК уверены, что для беспокойства нет причин.

До старта XXXII летних Олимпийских игр в Токио остаётся меньше двух месяцев, однако целесообразность их проведения до сих пор вызывает множество сомнений и споров. Если чиновники Международного олимпийского комитета (МОК) заверяют, что риски, связанные с пандемией коронавируса, будут сведены к минимуму, то медики и жители Японии настаивают на необходимости вновь перенести или вовсе отметить крупнейший спортивный форум.

Их опасения не беспочвенны. Эпидемиологическая обстановка в стране по-прежнему остаётся серьёзной, что привело к очередному продлению режима ЧС в девяти префектурах, включая Токио. И хотя, по словам местных политиков, число заболевших критически не увеличивается, оно по-прежнему остаётся достаточно высоким.

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В свою очередь, спортивные организации делают всё возможное, чтобы обезопасить участников Олимпиады. Так, среди уже озвученных мер — сокращение числа спортсменов и национальных делегаций, проживание в закрытой зоне — «пузыре», запрет на въезд иностранных болельщиков. Особое внимание уделяется тестированию гостей Токио. В соответствии с регламентом, им будет необходимо дважды сдать анализы на коронавирус не позднее, чем за 96 часов до отправки, а в олимпийской деревне они будут проходит ежедневное тестирование.

Решение о присутствии на трибунах японских болельщиков будет принято в конце июня. Кроме того, организаторы продолжают прорабатывать несколько вариантов действий на случай ухудшения ситуации в дни проведения Игр.

В то же время одно из последних правил, которое в ближайшее время планирует ввести МОК, может вызвать немало вопросов у спортивной общественности. По сообщению японских СМИ, организация намерена обязать спортсменов взять на себя ответственность за своё здоровье. Каждый участник должен будет подписать документ, в котором говорится, что он осознаёт риски, в том числе смертельные, связанные с приездом в Токио на Игры во время пандемии.

«Как вам наверняка известно из новостей по всему миру о COVID-19, ни одно правительство, ни одно здравоохранительное ведомство не может и не стало давать гарантий по поводу случаев заражения. Мы все сталкиваемся с этим риском», — цитирует главного операционного директора МОК Лану Хаддад агентство Kyodo.

Тем не менее все эти меры предосторожности звучат неубедительно для жителей страны. Так, один из последних опросов показал, что против проведения Олимпиады в 2021 году выступили 83% респондентов, при этом больше половины из них согласились с тем, что форум стоит окончательно отменить.

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А одна из последних петиций, адресованных руководству МОК и японским властям, собрала уже более 400 тыс. подписей. По мнению её автора, общественного деятеля Кендзи Уцуномии, в нынешней ситуации безопасное проведение соревнований невозможно. Кроме того, пострадать могут и спортсмены, которые не смогут продемонстрировать высокие результаты в условиях строгих ограничений.

К гражданам страны присоединились местные депутаты и даже некоторые спонсоры. С призывом отменить Игры выступила Ассоциация медицинских работников Токио, а глава Союза врачей Японии Наото Уеяма предположил, что их проведение приведёт к серьёзным последствиям, вплоть до появления нового штамма коронавируса.

«Здесь, в Токио, произойдёт сосредоточение и скопление всего разнообразия вариантов мутировавшего вируса из разных регионов. Мы не можем исключить возможность того, что после Олимпиады появится новый штамм. В таком случае может дойти даже до того, что этот токийский олимпийский штамм так и назовут. Столь прискорбное развитие событий может стать поводом для критики аж на 100 лет», — приводит слова Уеямы Japan Times.

Тем не менее, несмотря на возрастающую волну недовольства, в самом МОК продолжают сохранять спокойствие. По мнению президента организации Томаса Баха, на данный момент нет оснований полагать, что Игры не будут безопасными для спортсменов и граждан Японии. А бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд и вовсе выступил с резкой критикой сторонников отмены Игр, предположив, что у них могут быть политические мотивы.

«Если вы гражданин или резидент Японии, то способны на целый ряд, как нам известно, эффективных мер по профилактике распространения вируса, в числе которых и социальное дистанцирование, и ношение масок, и, раз уж на то пошло, отказ от поездки в Токио», — заявил Паунд.

Стоит отметить, что перенос или отмена Олимпиады действительно сопряжены с большими потерями, которые понесут организаторы. По оценкам Исследовательского института Номура, Япония рискует потерять около $ 17 млрд. А это, в свою очередь, может стать очередным серьёзным ударом по экономике страны.

Не стоит забывать и о том, что в 2020 году из-за пандемии не осталось практически ни одного вида спорта, в котором бы не были отменены соревнования, а атлеты не только были лишены соревновательной практики, но зачастую не имели возможность полноценно тренироваться. И хотя в 2021-м большая часть турниров, в том числе чемпионаты мира, вернулись в календарь, очередной перенос главного старта четырёхлетия, на подготовку к которому брошены все силы, может негативно сказаться на его главных героях — атлетах.

Напомним, XXXII Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но 24 марта после переговоров между МОК и японскими властями, а также отказа нескольких сборных приехать в Токио было принято решение перенести соревнования на 2021 год. Аналогичная участь постигла и XVI Паралимпийские летние игры.