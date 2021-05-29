СМИ: МОК обяжет участников Олимпиады в Токио принять риски, связанные с коронавирусом

Главный операционный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Лана Хаддад заявил, что комитет планирует обязать всех спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио, подписать документ, который возложит на них все риски, связанные с возможностью заболеть коронавирусной инфекцией.

«Ни одно правительство, ни один орган здравоохранения не может взять на себя гарантии в этом отношении. Это риск, который берём на себя все мы», — цитирует Хаддада Kyodo.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее член МОК прокомментировал призывы к отмене Олимпиады в Токио.