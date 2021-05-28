Член МОК прокомментировал призывы к отмене Олимпиады в Токио

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Член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд поделился мнением о призывах к отмене летних Олимпийских игр в Токио.
Член МОК прокомментировал призывы к отмене Олимпиады в Токио
  • Reuters

«Кое-что из этого будет политическим позёрством, может быть, замахом на избираемые позиции. Японцы, когда они что-то берут на себя, очень организованны, а вакцины по какой-то причине у них нет. Я не знаю, в чём проблема, но меня озадачило, что они объявили чрезвычайное положение», — цитирует Паунда The Japan Times.

Член МОК добавил, что люди не в первый раз пугаются во время проведения Олимпийских игр.

«В Лос-Анджелесе в 1984 году были серьёзные предположения о количестве спортсменов, которые должны были умереть во время Игр из-за смога. В Рио в 2016-м был вирус Зика, и люди воспринимали это слишком серьёзно», — сказал он.

Паунд пояснил, что правительство и органы здравоохранения находятся в постоянном контакте и Олимпиада может состояться без какого-либо значительного риска.

«Если вы являетесь гражданином Японии, вы можете сделать всё, что эффективно для предотвращения распространения вируса. И если уж на то пошло, держаться подальше. Не ездите в Токио», — заявил член МОК.

Паунд отметил, что поддерживает проведение Олимпиады в случае, если не произойдёт огромных непредвиденных событий, которых в настоящее время никто не ожидает.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт даже в случае режима ЧС в Японии.

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