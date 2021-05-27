Глава союза врачей Японии заявил, что после Олимпиады в Токио может появиться новый штамм коронавируса

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Глава союза врачей Японии Наото Уеяма заявил, что летние Олимпийские игры в Токио могут спровоцировать появление нового штамма коронавирусной инфекции.
Глава союза врачей Японии заявил, что после Олимпиады в Токио может появиться новый штамм коронавируса
  • Reuters

«Все мутации коронавируса, существующие в различных точках планеты, появятся в Токио. Нельзя отрицать возможность появления нового штамма коронавируса после Олимпиады», — цитирует Уеяму Japan Times.

По мнению врача, если в Токио появится новый штамм коронавируса, вирус назовут в честь Олимпийских игр — «Штамм Олимпиады в Токио».

«Это станет большой трагедией и объектом для критики на протяжении следующих 100 лет», — сказал он.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт даже в случае режима ЧС в Японии.

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