WADA опробует новый метод для выявления допинга на Играх в Токио

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опробует новый метод выявления запрещенных веществ на летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Firstpost, новый способ заключается в анализе засохшей крови (DBS), который, по мнению WADA, позволит более точно анализировать определённые субстанции.

Отмечается, что данный метод дополнит уже существующие — анализы крови и мочи.

Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 года на 2021-й, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что генеральный партнёр Игр в Токио призвал правительство Японии отменить Олимпиаду.