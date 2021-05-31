«Фокус только на Олимпиаду, пьедестал и самые высшие награды»: российские гребцы вакцинировались от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в преддверии Олимпиады имеет колоссальное значение, так как один положительный тест может поставить под угрозу выступление всей команды. Об этом в интервью RT заявил главный тренер сборной России по академической гребле Дмитрий Ковалёв. По его словам, после прохождения необходимых процедур спортсмены отправятся на сборы в Грецию. В свою очередь, его подопечные Кира Ювченко и Николай Пименов рассказали об этапах подготовки к Играм, адаптации и личных рекордах.

Сборная России по академической гребле прошла вакцинацию от коронавируса в центре спортивной медицины ФМБА России. Спортсмены признались, что доверяют Федеральному медико-биологическому агентству и не первый год именно здесь проверяют своё здоровье, чтобы иметь возможность полноценно тренироваться на высоком уровне. Команда решилась на вакцинацию осознанно, так как, по словам главного тренера Дмитрия Ковалёва, любой положительный результат может поставить под угрозу участие в Олимпийских играх в Токио.

«Мы выполняем рекомендации Международного олимпийского комитета, Национального олимпийского комитета. Понимаем, что это важно, заботимся о том, чтобы наша команда приехала в Токио и была в безопасности, настроение боевое. Завтра улетаем в Грецию на тренировочные мероприятия. Заключительный этап подготовки у нас запланирован в Японии», — рассказал RT Ковалёв.

Подготовка к Олимпиаде занимает длительное время. В настоящий момент тренировки проходят семь дней в неделю, и их количество постоянно меняется. Если занятие одно, то оно обычно продолжительное, но позволяет найти время на восстановление, физический и моральный отдых. Максимум в день бывает по три тренировки.

Индивидуальные физические кондиции проверяют на гребных эргометрах. Благодаря этому большинству спортсменов удалось улучшить личный результат на дистанции 2000 м. Также спортсмены в период тестирования установили рекорды на других дистанциях.

Комментируя подготовку национальной команды, Кира Ювченко рассказала, что после не самого удачного 2019 года результаты спортсменов улучшились. В частности, это произошло благодаря внедрению новых методик.

«Этапы подготовки получились очень яркие, колоритные и насыщенные. В 2019 году у нас был немного неудачный сезон, не смогли завоевать лицензии. Позже немного сменилась методика подготовки, тренерский состав, отношение ко всему и мировоззрение самих спортсменов. Это помогло нам достичь своих целей, выросла физическая составляющая, многие поставили свои личные рекорды, и это помогло нам в 2021 году завоевать семь именных лицензий. На прошлой Олимпиаде такого количества не было. Теперь мы отобрались и точно знаем, что поедем. Весь фокус внимания только на Токио, пьедестал и самые высшие награды», — заявила Ювченко.

По её словам, в национальной команде собрано много титулованных спортсменов, однако главной их целью является попадание на Олимпиаду и завоевание медалей.

«Многие добились высоких званий и наград, но все спортсмены на протяжении четырёх-восьми лет и всего времени хотят завоевать путёвку на Олимпиаду. Первая цель достигнута, можно считать, что 50% мечты сбылось. Вторые, самые сложные 50% — это медали. Прекрасно, если это награда высшей пробы», — добавила Ювченко.

В то же время гребцы понимают, что в спорте никогда нельзя быть уверенным в достижении высокого результата на 100%, а успех не всегда гарантирован. При этом всё подчиняется спортивному принципу. На Олимпийские игры приезжают самые сильные атлеты со всей планеты, и невозможно угадать, как будут разворачиваться события. Случаются моменты, когда сил продолжать бороться нет, но, преодолевая новую ступеньку, одерживая новую победу для себя, хочется дойти до конца.

«Я в отличной физической форме, недавно прошли соревнования в Швейцарии, где мы взяли лицензии на Олимпиаду. Всё хорошо, будем биться за медали. Туристом ехать не хочется», — заявил мастер спорта международного класса Николай Пименов.

В свою очередь, специалисты отмечают, что в течение трёх дней после вакцинации нельзя интенсивно тренироваться, хотя нагрузки могут отличаться. Ведь спортсменам необходимо поддерживать форму, а до самых важных в жизни многих из них соревнований остаётся не так много времени. Поэтому активность всё же можно будет поддерживать. Ковалёв добавил, что из-за карантина результаты команды на чемпионате Европы снизились и пришлось внести изменения в тренировочный процесс.

«Позже мы узнали, что все страны и спортсмены тренировались. Будем надеяться, что мы находились дома и в полной безопасности», — заключил специалист.