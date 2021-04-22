«Преклоняйте колено за пределами соревнований»: в России прокомментировали запрет на политические жесты во время ОИ

Исполком МОК одобрил рекомендации комиссии спортсменов и сохранил в силе 50-й пункт Олимпийской хартии, который запрещает демонстрацию политических жестов во время проведения соревнований. В частности, спортсменам будет запрещено преклонять колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter. Экс-чемпион мира по боксу, а в настоящий момент депутат Госдумы Николай Валуев поприветствовал данное решение, а его коллега Дмитрий Свищёв, возглавляющий федерацию кёрлинга, призвал распространить это правило на все международные соревнования.

«Рады, что исполком МОК полностью поддержал наши предложения»

В среду, 21 апреля, состоялось очередное заседание исполкома МОК, которое прошло в онлайн-формате. Одним из главных пунктов мероприятия стало обсуждение ст. 50 Олимпийской хартии, которая гласит, что «на олимпийских объектах, в местах проведения соревнований и других олимпийских зонах не допускаются любые демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера».

По информации Reuters, на фоне активности движения Black Lives Matter, протестующего против расовой несправедливости, в последние месяцы участились призывы к изменению этого правила, которое позволит спортсменам протестовать. Некоторые руководители международных федераций, в том числе президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, заявили, что спортсмены должны иметь право делать жесты политического протеста во время Игр.

Первыми на беспрецедентный шаг пошли в США. Там в конце марта Национальный олимпийский комитет отменил все запреты на мирные демонстрации в поддержку расовой и социальной справедливости в рамках соревнований под своей эгидой. В открытом письме генерального директора Олимпийского и паралимпийского комитета США Сары Хиршланд говорилось, что члены сборных США хотят высказываться на политические темы и «выступать в качестве позитивной силы в обществе».

Однако на самом высоком уровне продавить нововведения в хартию не удалось. Комиссия спортсменов МОК рекомендовала исполкому сохранить пункт 50 в прежнем виде. Отмечается, что в ходе консультаций были опрошены 3500 атлетов, представляющих 41 олимпийский вид и входящих в 185 различных национальных олимпийских комитетов (НОК). В результате большая часть высказалась за сохранение действующих ограничений.

«По данным количественного исследования, явное большинство спортсменов сказали, что неуместно демонстрировать или выражать свои взгляды на игровом поле (70% опрошенных), на официальных церемониях (70%) или на пьедестале почёта (67% респондентов)», — говорится на официальном сайте МОК.

По словам председателя комиссии спортсменов Кирсти Ковентри, целью данного опроса было услышать мнение самих атлетов и узнать их точку зрения касательно выражения своей политической позиции во время соревнований и церемонии награждения.

«Мы хотим усилить голоса спортсменов и найти дополнительные пути поддержания ценностей Олимпийских игр и спортивных принципов. Этот консультационный процесс был для нас очень важным и является частью продолжающегося диалога со спортивным сообществом. Мы рады, что исполком МОК полностью поддержал наши предложения», — отметила Ковентри.

При этом участникам Олимпийских игр не запрещено демонстрировать свою политическую позицию на пресс-конференциях и в микст-зонах, равно как и рассказывать о ней в СМИ и социальных сетях. Также можно будет носить в Олимпийской деревне любую символику.

Вместе с тем комиссия спортсменов МОК рекомендовала целый ряд мер, которые помогут продемонстрировать солидарность и единство. Например, в той же Олимпийской деревне предлагается сделать фреску «Олимпийское перемирие». Также исполком одобрил внесение изменений в Олимпийскую присягу, включив в неё упоминание о недопустимости дискриминации.

«Мы обещаем, что будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, в духе честной игры, инклюзивности и равенства. Вместе мы заявляем о солидарности и обязуемся заниматься спортом без допинга, без жульничества, без какой-либо дискриминации. Мы делаем это во имя чести наших команд, уважая Основополагающие принципы Олимпизма, и ради того, чтобы с помощью спорта сделать мир лучше», — именно эти слова отныне будут произноситься.

Рекомендации будут действовать на ближайших летних и зимних Олимпийских играх в Токио и Пекине. Исполком МОК уже попросил комиссию по правовым вопросам в ближайшее время уточнить список санкций за их нарушение.

«Выходите за пределы соревнований и преклоняйте там колено, сколько хотите»

В России решение МОК сохранить 50-й пункт Олимпийской хартии в целом приветствовали. Так, бывший чемпион мира по боксу, а в настоящий момент депутат Государственной Думы Николай Валуев подчеркнул, что недопустимо из Олимпиад устраивать «политические игрища».

«МОК правильно сделал. Другого варианта я не вижу. Выходите за пределы соревнований и преклоняйте там колено, сколько хотите. Это хороший знак. Любые политические проявления в спорте недопустимы. Если бы в МОК придерживались такой линии, то наша сборная выступала бы под своим флагом», — предположил Валуев в интервью RT.

Однако, по мнению депутата, Международный Олимпийский комитет в настоящий момент сам «находится в политике по самые уши» и таким образом лишь пытается «сохранить хорошую мину при плохой игре».

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«К сожалению, решение МОК во многом вынужденное. Они прекрасно понимают, что появятся соблазны совершить политические жесты, и справедливо полагают, что на Олимпийских играх следует обсуждать не политику, а кто насколько быстро бегает и далеко прыгает», — добавил Валуев.

А вот его коллега Дмитрий Свищёв, возглавляющий Федерацию кёрлинга России (ФКР), назвал вердикт МОК «промежуточным».

«Нужно принимать стратегическое решение и не позволять проводить подобные акции во время всех международных соревнований как под эгидой МОК, так и под эгидой международных федераций. Это должна быть территория свободная от политики. У себя в стране — пожалуйста. Мы видим, что сейчас ситуация в мире очень напряжённая. Всё на тоненького. Мы все представляем разные национальности, у нас разный цвет кожи и политические взгляды. Зачем ещё больше всё усложнять? Ведь люди приходят на стадионы не за этим, а чтобы насладиться своей любимой игрой. Спортсмены должны соблюдать олимпийскую хартию и не ввязываться в политические акции», — подчеркнул депутат RT.

По мнению главы ФКР, в последнее время в спорте допускалось немало политических решений, что и без того усугубляло ситуацию.

«Белоруссию лишили права провести чемпионат мира по хоккею. Некоторые угрожают бойкотом Олимпийских игр в Пекине из-за ущемления прав уйгуров. Если не останавливать подобное, в скором времени спорт может стать инструментом для достижение политических задач. Если МОК чётко выскажется, что спортивные мероприятия — территория, свободная от политики, не будет никаких проблем», — добавил Свищёв.