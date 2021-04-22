МОК запретил акции в поддержку Black Lives Matter на Олимпиаде в Токио
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Как сообщает Reuters, сторонники Black Lives Matter выступали за пересмотр пункта о запрете политической, религиозной и расовой пропаганды на Олимпийских играх, однако МОК оставил всё в силе.
Глава комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри отмечает, что в ходе опроса среди более 3,5 тыс. спортсменов 70% выступили против демонстрации и выражения своих взглядов на Олимпиаде.
Также в МОК предупредили о санкциях в отношении участников Игр, которые публично выразят солидарность с движением BLM.
Ранее сообщалось, что президент МОК предложил изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее».