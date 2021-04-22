Президент МОК предложил изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил добавить к олимпийскому девизу «Быстрее, выше, сильнее» слово «вместе».
- Reuters
Как сообщает официальный сайт МОК, окончательное решение о смене девиза будет объявлено на сессии комитета в Японии через три месяца.
Бах возглавляет МОК с 2013 года.
Ранее сообщалось, что Бах переизбран на пост главы МОК.
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