Президент МОК предложил изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил добавить к олимпийскому девизу «Быстрее, выше, сильнее» слово «вместе».

Как сообщает официальный сайт МОК, окончательное решение о смене девиза будет объявлено на сессии комитета в Японии через три месяца.

Бах возглавляет МОК с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Бах переизбран на пост главы МОК.