Свищёв о запрете BLM на Олимпиаде: политических моментов в спорте хватает

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить спортсменам принимать участие в акции Black Lives Matter (BLM) во время летних Олимпийских игр в Токио.
Свищёв о запрете BLM на Олимпиаде: политических моментов в спорте хватает
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«К сожалению, политических моментов в спорте хватает. Белоруссию лишили права провести чемпионат мира по хоккею. Некоторые угрожают бойкотом Олимпийских игр в Пекине из-за ущемления прав уйгуров. Если не останавливать подобное, в скором времени спорт может стать инструментом для достижения политических задач. Если МОК чётко выскажется, что спортивные мероприятия — территория, свободная от политики, не будет никаких проблем», — сказал Свищёв RT.

Напомним, глава комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри сообщила, что в ходе опроса среди более чем 3,5 тыс. спортсменов 70% выступили против демонстрации и выражения своих взглядов на Олимпийских играх.

Также в МОК предупредили о санкциях в отношении участников Олимпиады, которые публично выразят солидарность с движением BLM.

Ранее Свищёв назвал промежуточным решение МОК о запрете BLM на Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить