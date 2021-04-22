Свищёв о запрете BLM на Олимпиаде: политических моментов в спорте хватает

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить спортсменам принимать участие в акции Black Lives Matter (BLM) во время летних Олимпийских игр в Токио.

«К сожалению, политических моментов в спорте хватает. Белоруссию лишили права провести чемпионат мира по хоккею. Некоторые угрожают бойкотом Олимпийских игр в Пекине из-за ущемления прав уйгуров. Если не останавливать подобное, в скором времени спорт может стать инструментом для достижения политических задач. Если МОК чётко выскажется, что спортивные мероприятия — территория, свободная от политики, не будет никаких проблем», — сказал Свищёв RT.

Напомним, глава комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри сообщила, что в ходе опроса среди более чем 3,5 тыс. спортсменов 70% выступили против демонстрации и выражения своих взглядов на Олимпийских играх.

Также в МОК предупредили о санкциях в отношении участников Олимпиады, которые публично выразят солидарность с движением BLM.

Ранее Свищёв назвал промежуточным решение МОК о запрете BLM на Олимпиаде.