Свищёв назвал промежуточным решение МОК о запрете BLM на Олимпиаде

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Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить спортсменам принимать участие в акции Black Lives Matter (BLM) во время летних Олимпийских игр в Токио.
Свищёв назвал промежуточным решение МОК о запрете BLM на Олимпиаде
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«На мой взгляд, решение МОК носит промежуточный характер. Нужно принимать стратегическое решение и не позволять проводить политические акции во всех международных соревнованиях как под эгидой МОК, так и под эгидой международных спортивных федераций. Это должна быть территория, свободная от политики. У себя в стране — пожалуйста. Мы видим, что сейчас ситуация в мире очень напряжена. Всё на тоненького. Мы все представляем разные национальности, у всех разный цвет кожи и политические взгляды. Зачем ещё больше всё усложнять? Ведь люди приходят на стадионы не за этим, а чтобы насладиться своей любимой игрой. Спортсмены должны соблюдать олимпийскую хартию и не ввязываться в политические акции», — сказал Свищёв RT.

Напомним, глава комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри сообщил, что в ходе опроса среди более 3,5 тыс. спортсменов 70% выступили против демонстрации и выражения своих взглядов на Олимпийских играх.

Также в МОК предупредили о санкциях в отношении участников Олимпиады, которые публично выразят солидарность с движением BLM.

Ранее Валуев ответил на вопрос, поможет ли сплочению спортсменов решение МОК о запрете BLM.

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