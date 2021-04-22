Валуев о запрете BLM на Олимпиаде: решение МОК вынужденное

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев ответил на вопрос, поможет ли сплочению спортсменов решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить проведение акции Black Lives Matter (BLM) во время летних Олимпийских игр в Токио.

«Откуда я знаю, поможет ли это сплочению спортсменов. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета во многом вынужденное. Они прекрасно понимают, что будут соблазны сделать политические жесты, и справедливо полагают, что на ОИ следует обсуждать не политику, а кто насколько быстро бегает и далеко прыгает», — сказал Валуев RT.

Напомним, глава комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри сообщила, что в ходе опроса среди более чем 3,5 тыс. спортсменов 70% выступили против демонстрации и выражения своих взглядов на Олимпийских играх.

Также в МОК предупредили о санкциях в отношении участников Олимпиады, которые публично выразят солидарность с движением BLM.

Ранее он поддержал решение МОК запретить акцию BLM на Олимпиаде.