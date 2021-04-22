Валуев о запрете BLM на Олимпиаде: решение МОК вынужденное
- РИА Новости
«Откуда я знаю, поможет ли это сплочению спортсменов. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета во многом вынужденное. Они прекрасно понимают, что будут соблазны сделать политические жесты, и справедливо полагают, что на ОИ следует обсуждать не политику, а кто насколько быстро бегает и далеко прыгает», — сказал Валуев RT.
Напомним, глава комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри сообщила, что в ходе опроса среди более чем 3,5 тыс. спортсменов 70% выступили против демонстрации и выражения своих взглядов на Олимпийских играх.
Также в МОК предупредили о санкциях в отношении участников Олимпиады, которые публично выразят солидарность с движением BLM.
Ранее он поддержал решение МОК запретить акцию BLM на Олимпиаде.