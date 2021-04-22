Валуев поддержал решение МОК запретить акцию BLM на Олимпиаде

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Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить спортсменам принимать участие в акции Black Lives Matter (BLM) во время летних Олимпийских игр в Токио.
Валуев поддержал решение МОК запретить акцию BLM на Олимпиаде
  • РИА Новости

«МОК правильно сделал. Нечего из Олимпийских игр устраивать политические игрища. Другого варианта я не вижу. Выходите за пределы соревнований и преклоняйте там колено сколько хотите.

МОК в политике по самые уши, но таким образом пытается хотя бы сохранить хорошую мину при плохой игре», — сказал Валуев RT.

Напомним, глава комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри сообщила, что в ходе опроса среди более 3,5 тыс. спортсменов 70% выступили против демонстрации и выражения своих взглядов на Олимпийских играх.

Также в МОК предупредили о санкциях в отношении участников Олимпиады, которые публично выразят солидарность с движением BLM.

Ранее сообщалось, что президент МОК предложил изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее».

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