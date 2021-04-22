В Госдуме прокомментировали решение МОК о запрете акции BLM на Олимпиаде

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) запретить спортсменам принимать участие в акции Black Lives Matter (BLM) во время летних Олимпийских игр в Токио.

«МОК правильно делает. Нечего на коленках ползать на Олимпиаде. Противно на это смотреть. BLM вообще нужно запретить как экстремистское движение. У нас в России нет расизма, в России афроамериканцы — нормальные люди. Мы их не делаем ненормальными, а в Америке и других странах на них особо обращают внимание, что неправильно», — цитирует Милонова Sport24.

Напомним, глава комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри сообщил, что в ходе опроса среди более 3,5 тыс. спортсменов 70% выступили против демонстрации и выражения своих взглядов на Олимпийских играх.

Также в МОК предупредили о санкциях в отношении участников Олимпиады, которые публично выразят солидарность с движением BLM.

Ранее сообщалось, что президент МОК предложил изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее».