«МОК и WADA удовлетворены эскизами»: Поздняков о форме олимпийцев, медальном плане в Токио и вакцинации спортсменов

Внешний вид формы олимпийской сборной России не противоречит решению Спортивного арбитражного суда о запрете национальной символики. Об этом после церемонии открытия «Аллеи славы» в Сочи заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. В разговоре с RT он также рассказал, сколько медалей ждёт от российских спортсменов в Токио, будет ли у команды свой знаменосец на Играх и как проходит её вакцинация.

В пятницу на курорте «Роза Хутор» в Сочи состоялось торжественное открытие «Аллеи славы» российского спорта. Имена самых известных и титулованных спортсменов были увековечены в виде медалей с их изображениями на ограде набережной реки Мзымта. Подобная уже существовала в столице зимней Олимпиады 2014 года в виде звёзд, вмонтированных в мостовую, но со временем их внешний вид сильно изменился, и возникла необходимость в новой инсталляции, которую воплотил в жизнь художник и скульптор Филипп Рукавишников.

В церемонии открытия приняли участие глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и олимпийские чемпионы Галина Горохова, Светлана Журова, Александр Зайцев, Светлана Ишмуратова, Александр Старостин и Светлана Хоркина. Каждый из них открыл свою собственную табличку, которая станет новой достопримечательностью горнолыжного курорта в Красной Поляне.

После мероприятия Поздняков ответил на несколько вопросов RT. Он рассказал о планах ОКР на Олимпийские игры в Токио, вакцинации от коронавируса, которую проходят спортсмены перед поездкой в Японию, и ответил на критику новой формы олимпийской сборной.

— Накануне состоялась презентация формы олимпийской сборной России. Как вы оцените её?

— В первую очередь хочу сказать, что форма очень удобная и красивая. Она сделана из современных материалов, которые используются в спортивной индустрии. Безусловно, она будет востребована нашими спортсменами на Олимпиаде в Токио.

— Активно обсуждают, что на этой форме слишком явно демонстрируются цвета российского флага.

— Наш партнёр компания Zasport проделала большую работу и создала очень красивый дизайн. Что касается элементов российской символики, то в решении Спортивного арбитражного суда не было сказано о запрете на использовании цветов национального флага. Дизайнеры разместили эти цвета, что абсолютно не противоречит решению CAS. Это нам подтвердили и коллеги из Международного олимпийского комитета, и коллеги из Всемирного антидопингового агентства. Они тоже были удовлетворены эскизами работы. Нужно отметить, что во время показа формы демонстрировалась экипировка не только для олимпийцев, но и для болельщиков. Эта форма включает в себя слово «Россия». Концептуально вся коллекция динамична, интересна и не вызывает сомнений ни у одной из сторон.

— Есть ли у ОКР медальный план на Игры в Токио?

— Наш главный ориентир — это 40-50 медалей, которые позволили бы нашей команде занять третье место в общекомандном зачёте. На эту цифру мы ориентируемся. К сожалению, пандемийный год внёс коррективы, мы не имеем чёткой аналитики из-за того, что многие соревнования были отменены. Но в этой ситуации все находятся в равных условиях. Будем стараться и биться за любой подиум.

— Японские политики недавно намекали, что возможно Олимпиаду всё-таки придётся отменить. Есть ли у ОКР тревога по этому поводу?

— Мы абсолютно не обращаем на это внимание. Мы ориентируемся на данные от МОК и оргкомитета Игр в Токио. На сегодняшний момент работа идёт в плановом порядке, спортсмены и город готовятся к Играм, чтобы в пандемийный период они стали, как выразился президент МОК Томас Бах, светом в конце туннеля, к которому мы все стремимся.

— Будет ли у российской сборной свой знаменосец на Олимпиаде? Или это будет местный волонтёр, как это было в Пхёнчхане?

— Безусловно, мы проведём большое собрание, на котором мы выберем самого достойного, кто будет нести флаг Олимпийского комитета России.

— Будут ли вакцинированы российские спортсмены перед поездкой в Японию?

— Федеральное медико-биологическое агентство создало все условия для вакцинации членов олимпийской сборной. Вакцинация проходит в плановом режиме. Она не является обязательной для участия в Олимпийских играх, но мы и МОК настоятельно рекомендуем использовать вакцины для того, чтобы в последний момент не возникла какая-то неожиданность и спортсмена не сняли со старта.

— Можно сказать, что это поможет спортсменам быть в безопасности во время соревнований?

— Полностью спокойными за безопасность нельзя быть никогда, но ОКР делает всё зависящее от нас, чтобы эту безопасность обеспечить.