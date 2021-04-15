Сборная Италии пройдёт вакцинацию от коронавируса перед Евро-2020

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Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что сборная Италии пройдёт обязательную вакцинацию перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.
Сборная Италии пройдёт вакцинацию от коронавируса перед Евро-2020
  • Reuters

«Мы вернулись в группу субъектов, которым необходимо сделать вакцинацию перед Евро-2020. У меня была встреча с представителями итальянских властей. Вся сборная Италии должна быть включена в число вакцинированных вместе со спортсменами, участвующими в Олимпийских играх», — цитирует Гравину ANSA.

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и одна встреча 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил ограничение допуска зрителей на матчи под эгидой организации.

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