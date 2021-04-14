Российские спортсмены получат более 60 элементов экипировки для ОИ в Токио

Российские спортсмены и члены делегации получат более 60 элементов экипировки, подготовленной для посещений и выступления на летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает ТАСС, участники Игр в Токио и члены делегации получат комплект, включающий в себя порядка 60 элементов экипировки, среди которых пиджак, брюки, рубашка, парадный костюм, тренировочный костюм, ветрозащитный костюм, толстовки, футболки, поло, шорты, бриджи, джинсы, ремень, дождевик, бейсболка, купальник/плавки, кроссовки, сандалии, сланцы, носки, полотенце, солнцезащитные очки, платок/ галстук, сумка на пояс, рюкзак, спортивная сумка, чемодан.

Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 года, должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что флаг России отчётливо виден в цветах экипировки на ОИ.