В МОК прокомментировали дизайн формы российской команды на Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о дизайне формы российской команды на Олимпийских играх в Токио.

«Дизайн формы команды Russian Olympic Committee (ROC) на Олимпиаде соответствует установленным и опубликованным положениям, которые обеспечивают рамки для реализации международными федерациями на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх. Они были распространены среди всех летних и зимних олимпийских международных федераций и отправлены в Международный паралимпийский комитет (IPC). Форма была утверждена на основании этого», — цитирует представителя пресс-службы МОК «Р-Спорт».

Напомним, что британский журналист Тарик Панья выразил недовольство тем, что на форме для российской команды на Олимпиаде в Токио виден флаг России.

Ранее сообщалось, что британский журналист высказался о дизайне формы российской команды на Олимпиаде.