В Сочи состоялось открытие Аллеи славы

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В Сочи на курорте «Роза Хутор» состоялась церемония открытия Аллеи славы, на которой увековечены имена выдающихся российских спортсменов.
В Сочи состоялось открытие Аллеи славы
  • РИА Новости

Аллею славы торжественно открыл президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков вместе с генеральным директором курорта «Роза Хутор» Александром Белокобыльским. В церемонии также приняли участие олимпийские чемпионы Галина Горохова, Светлана Журова, Александр Зайцев, Светлана Ишмуратова и Светлана Хоркина.

Аллея славы расположена на ограждении набережной реки Мзымты. Её авторами стали скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Алексей Душкин.

Ранее Поздняков заявил, что экипировка российских атлетов на Игры в Токио соответствует требованиям CAS.

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