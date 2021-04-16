В Сочи состоялось открытие Аллеи славы
- РИА Новости
Аллею славы торжественно открыл президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков вместе с генеральным директором курорта «Роза Хутор» Александром Белокобыльским. В церемонии также приняли участие олимпийские чемпионы Галина Горохова, Светлана Журова, Александр Зайцев, Светлана Ишмуратова и Светлана Хоркина.
Аллея славы расположена на ограждении набережной реки Мзымты. Её авторами стали скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Алексей Душкин.
Ранее Поздняков заявил, что экипировка российских атлетов на Игры в Токио соответствует требованиям CAS.