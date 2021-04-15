Федерация бокса России заявила о готовности провести отбор на ОИ вместо Парижа

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил о готовности в случае необходимости провести в стране квалификационный турнир Олимпийских игр в Токио.
Федерация бокса России заявила о готовности провести отбор на ОИ вместо Парижа
  • © Пресс-служба Федерации бокса России

«Конечно, будет очень неприятно, если олимпийский отбор в Париже отменят. МОК стоит предложить России организовать европейский отбор в качестве альтернативы, у нас сейчас самая безопасная эпидемиологическая обстановка благодаря решениям, принятым руководством страны. Это отмечается не только россиянами, но и многими иностранцами. Мы успешно справляемся с коронавирусной инфекцией и уже проводим турниры на высоком уровне, соблюдая все меры предосторожности», — приводит слова Щекутьева ТАСС.

Европейская квалификация должна пройти в Париже в июне.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России готова организовать бой Тима Цзю в стране.

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