Федерация бокса России готова организовать бой Тима Цзю в стране

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев сообщил о готовности организации оказать содействие Тиму Цзю в проведении боя в стране.

«Мы готовы организовать бой Тима Цзю в России, поскольку наши соотечественники следят за его успехами. Россия давно стала одной из столиц мирового бокса. Мероприятия у нас всегда проходят на самом высоком уровне», — приводит слова Щекутьева ТАСС.

В послужном списке 26-летнего Цзю 18 побед (14 — нокаутом) в 18 боях. Он является обладателем пояса WBO Global в первой средней весовой категории и стал обязательным претендентом на регулярный чемпионский пояс WBO, принадлежащий аргентинцу Брайану Кастаньо.

Ранее сообщалось, что промоутер Хрюнов предложит Тиму Цзю провести бой в России.