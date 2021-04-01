Промоутер Хрюнов предложит Тиму Цзю провести бой в России

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что намерен предложить австралийскому боксёру Тиму Цзю, сыну бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю, провести бой в России.

«Прежде всего я хотел поздравить Тима Цзю с победой. Я считаю, что на том континенте соперников у него не осталось. Теперь надо думать о боях в России и Америке. Мы сделаем предложение Цзю провести бой в Санкт-Петербурге 4 июня. Посмотрим, что они решат», — цитирует Хрюнова «Спорт-Экспресс».

Цзю-младший нокаутировал ирландца Денниса Хогана в пятом раунде. Тим Цзю одержал 18-ю победу (14 — нокаутом) в 18 боях. 26-летний боксёр защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и стал обязательным претендентом на регулярный чемпионский пояс WBO, принадлежащий аргентинцу Брайану Кастаньо.

Ранее Алексей Тищенко выразил мнение, что Тим Цзю способен побороться за титул чемпиона мира по боксу.