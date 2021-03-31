Тищенко считает, что Тим Цзю способен побороться за титул чемпиона мира по боксу

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко отреагировал на победу Тима Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю, над ирландцем Деннисом Хоганом.
Тищенко считает, что Тим Цзю способен побороться за титул чемпиона мира по боксу
  • Reuters

«Учитывая достаточно молодой возраст, у Тимофея есть все шансы побороться за титул. В ближайший год он уже должен выйти на чемпионский бой. Возможно, Тиму не хватает длинных боев. На такой длинной дистанции у него их мало. Не знаю, насколько тут играет роль его фамилия. Я думаю, что и сам Тимофей хочет, чтобы его ассоциировали с ним самим, а не с отцом. У него есть все задатки и перспективы», — цитирует Тищенко «Спорт-Экспресс».

Цзю-младший нокаутировал Хогана в пятом раунде. Тим Цзю одержал 18-ю победу (14 — нокаутом) в 18 боях. 26-летний боксёр защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и стал обязательным претендентом на регулярный чемпионский пояс WBO, принадлежащий аргентинцу Брайану Кастаньо.

Ранее Константин Цзю оценил победу своего сына в бою с Хоганом.

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