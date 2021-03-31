Тищенко считает, что Тим Цзю способен побороться за титул чемпиона мира по боксу

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко отреагировал на победу Тима Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю, над ирландцем Деннисом Хоганом.

«Учитывая достаточно молодой возраст, у Тимофея есть все шансы побороться за титул. В ближайший год он уже должен выйти на чемпионский бой. Возможно, Тиму не хватает длинных боев. На такой длинной дистанции у него их мало. Не знаю, насколько тут играет роль его фамилия. Я думаю, что и сам Тимофей хочет, чтобы его ассоциировали с ним самим, а не с отцом. У него есть все задатки и перспективы», — цитирует Тищенко «Спорт-Экспресс».

Цзю-младший нокаутировал Хогана в пятом раунде. Тим Цзю одержал 18-ю победу (14 — нокаутом) в 18 боях. 26-летний боксёр защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и стал обязательным претендентом на регулярный чемпионский пояс WBO, принадлежащий аргентинцу Брайану Кастаньо.

Ранее Константин Цзю оценил победу своего сына в бою с Хоганом.