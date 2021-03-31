Константин Цзю оценил победу своего сына в бою с Хоганом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал победу своего сына Тима над ирландцем Деннисом Хоганом.

«У Тима были небольшие ошибки. Он не пропустил удары. Рассечения можно было избежать. Это ошибка. Работа была неплохая, но я дам семь баллов из десяти. Потенциал есть, и есть над чем работать», — сказал Цзю-старший в эфире «Матч ТВ».

Тим Цзю одержал 18-ю победу (14 — нокаутом) в 18 боях. 26-летний боксёр защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и стал обязательным претендентом на регулярный чемпионский пояс WBO, принадлежащий аргентинцу Брайану Кастаньо.

Ранее Тим Цзю передал привет России после победы над Хоганом.