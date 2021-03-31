Константин Цзю оценил победу своего сына в бою с Хоганом

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал победу своего сына Тима над ирландцем Деннисом Хоганом.
Константин Цзю оценил победу своего сына в бою с Хоганом
  • РИА Новости

«У Тима были небольшие ошибки. Он не пропустил удары. Рассечения можно было избежать. Это ошибка. Работа была неплохая, но я дам семь баллов из десяти. Потенциал есть, и есть над чем работать», — сказал Цзю-старший в эфире «Матч ТВ».

Тим Цзю одержал 18-ю победу (14 — нокаутом) в 18 боях. 26-летний боксёр защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и стал обязательным претендентом на регулярный чемпионский пояс WBO, принадлежащий аргентинцу Брайану Кастаньо.

Ранее Тим Цзю передал привет России после победы над Хоганом.

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