Константин Цзю оценил победу своего сына в бою с Хоганом
- РИА Новости
«У Тима были небольшие ошибки. Он не пропустил удары. Рассечения можно было избежать. Это ошибка. Работа была неплохая, но я дам семь баллов из десяти. Потенциал есть, и есть над чем работать», — сказал Цзю-старший в эфире «Матч ТВ».
Тим Цзю одержал 18-ю победу (14 — нокаутом) в 18 боях. 26-летний боксёр защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и стал обязательным претендентом на регулярный чемпионский пояс WBO, принадлежащий аргентинцу Брайану Кастаньо.
Ранее Тим Цзю передал привет России после победы над Хоганом.