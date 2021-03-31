Тим Цзю передал привет России после победы над Хоганом

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, передал привет России после победы над ирландцем Деннисом Хоганом.

«Спасибо спонсорам. Привет России. Мы — русские. Что скажу тем, кто не верил в меня? Я заставил их замолчать», — сказал Цзю-младший после боя.

Цзю одержал 18-ю победу (14 — нокаутом) в 18 боях. 26-летний боксёр защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и стал обязательным претендентом на регулярный чемпионский пояс WBO, принадлежащий аргентинцу Брайану Кастаньо.

Ранее Денис Лебедев отреагировал на победу Тима Цзю над Хоганом.