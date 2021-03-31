Тим Цзю передал привет России после победы над Хоганом
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«Спасибо спонсорам. Привет России. Мы — русские. Что скажу тем, кто не верил в меня? Я заставил их замолчать», — сказал Цзю-младший после боя.
Цзю одержал 18-ю победу (14 — нокаутом) в 18 боях. 26-летний боксёр защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и стал обязательным претендентом на регулярный чемпионский пояс WBO, принадлежащий аргентинцу Брайану Кастаньо.
Ранее Денис Лебедев отреагировал на победу Тима Цзю над Хоганом.