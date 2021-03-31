Лебедев отреагировал на победу Тима Цзю над Хоганом

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Экс-чемпион мира Денис Лебедев прокомментировал победу австралийского боксёра Тима Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, над ирландцем Деннисом Хоганом.
Лебедев отреагировал на победу Тима Цзю над Хоганом
  • РИА Новости

«Тимофей уверенно идёт по стопам своего отца, это приятно. Он настолько взял все боксёрские повадки, приёмы, передвижение, стиль своего отца, что порой мне кажется, что Тимофея можно изучить по стилю Кости Цзю. Настолько он его копия. Приятно, что он находится в Австралии, а в углу ему подсказывают на русском. Мои поздравления родителям и Тимофею», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Цзю одержал 18-ю победу (14 — нокаутом) в 18 боях. 26-летний боксёр защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и стал обязательным претендентом на регулярный чемпионский пояс WBO, принадлежащий аргентинцу Брайану Кастаньо.

Ранее сообщалось, что Цзю нокаутировал Хогана.

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