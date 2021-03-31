Тим Цзю нокаутировал Хогана и стал претендентом на титул WBO

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Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, одержал победу над ирландцем Деннисом Хоганом.
Тим Цзю нокаутировал Хогана и стал претендентом на титул WBO
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Поединок завершился в пятом раунде, когда Цзю отправил своего соперника на настил, а секунданты Хогана выбросили белое полотенце.

Таким образом, Цзю одержал 18-ю победу (14 — нокаутом) в 18 боях. 26-летний боксёр защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и стал обязательным претендентом на регулярный чемпионский пояс WBO, принадлежащий аргентинцу Брайану Кастаньо.

Ранее президент WBC намекнул на третий бой Поветкин — Уайт.

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