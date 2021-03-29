Президент WBC намекнул на третий бой Поветкин — Уайт

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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман оценил вероятность проведения третьего боя между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
Президент WBC намекнул на третий бой Поветкин — Уайт
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«Это было бы логичное решение. Два нокаута, столько нокдаунов за два боя — это невероятно», — цитирует Сулеймана ТАСС.

Диллиан Уайт одержал победу над Александром Поветкиным нокаутом в четвёртом раунде боя и вернул титул временного чемпиона WBC в тяжёлой весовой категории, потерянный в первом бою с российским боксёром из-за проигрыша нокаутом в пятом раунде.

Ранее сообщалось, что промоутер Поветкина попробует уговорить боксёра завершить карьеру.

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