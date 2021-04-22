Губерниев поддержал решение МОК о запрете BLM на Олимпиаде

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить спортсменам принимать участие в акции Black Lives Matter (BLM) во время летних Олимпийских игр в Токио.
Губерниев поддержал решение МОК о запрете BLM на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Выражать свои чувства можно внутри, как это делают интеллигентные люди. Совершенно необязательно садиться ради этого на одно колено. Можно просто внутри об этом подумать. А это всё театр, зачастую дешёвый и погорелый», — цитирует Губерниева Sport24.

По мнению комментатора, если воспринимать запрет акции в поддержку BLM на Олимпиаде как давление МОК на США, то Штаты давно заслужили, чтобы на них кто-то давил.

«Мы понимаем прекрасно, что мир не может быть однополярным, поэтому это тоже ситуация нормальная», — сказал он.

Напомним, глава комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри сообщила, что в ходе опроса среди более чем 3,5 тыс. спортсменов 70% выступили против демонстрации и выражения своих взглядов на Олимпийских играх.

Также в МОК предупредили о санкциях в отношении участников Олимпиады, которые публично выразят солидарность с движением BLM.

Ранее сообщалось, что президент МОК предложил изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее».

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