МОК выступил с заявлением по допуску болельщиков на ОИ-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением относительно допуска болельщиков на летние Олимпийские игры в Токио.

В заявлении говорится, что болельщики не будут допускаться на соревнования Олимпиады в префектурах Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. При этом решение по допуску на соревнования в Мияги, Фукусиме и Сидзуоке будет приниматься местными властями исходя из эпидемиологической ситуации.

«МОК, уважая это решение, поддерживает его в интересах безопасного проведения Игр. В то же время все пять заинтересованных сторон, имея в виду интересы болельщиков и спортсменов, сожалеют, что эту меру пришлось привести в действие», — говорится в заявлении МОК.

Отмечается, что решение о допуске зрителей на Паралимпиаду будет принято сразу по завершении ОИ.

Накануне старта Олимпийских игр, перенесённых с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, запланированных на 23 июля — 8 августа, в Токио был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом заболеваемости.

Ранее появилось видео, на котором олимпийский огонь пытались потушить водяным пистолетом.