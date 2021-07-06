Теннисистка Касаткина может пропустить Олимпиаду в Токио

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что 35-я ракетка мира Дарья Касаткина рискует пропустить летние Олимпийские игры в Токио.

«Касаткина может пропустить Олимпиаду по состоянию здоровья. Официальной информации ещё нет, но предпосылки к этому есть», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Касаткина в этом сезоне выиграла турниры в Мельбурне и Санкт-Петербурге, а также вышла в финале в Бирмингеме.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Эшли Барти стала последней полуфиналисткой Уимблдона.