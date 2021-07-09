Лукашенко обратился к белорусским спортсменам перед Олимпиадой в Токио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским спортсменам, которые отправятся на летние Олимпийские игры в Токио.

«Хочу сразу настроить вас на то, что ваши спортивные достижения — это не только личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики. Хотя спорт давно уже стал разменной картой в политике, к сожалению», — цитирует Лукашенко Telegram-канал БЕЛТА.

Президент заявил, что успехи белорусских спортсменов на Олимпийских играх должны стать ответом тем государствам, которые пытаются задушить Белоруссию санкциями.

«Ответственность высочайшая. Безусловно, вы всё понимаете. Но эта ноша не тяжелее тех испытаний, которые вы уже преодолели. Я в деталях осведомлён, через что вам пришлось пройти. Но вы всё-таки прошли. Остался главный, но решающий шаг», — сказал он.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей.