Клишина высказалась о допуске на Олимпиаду в Токио десяти российских легкоатлетов

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина ответила на вопрос, не боялась ли она, что может не попасть в число десяти легкоатлетов из России, которые смогут принять участие в летних Олимпийских играх в Токио.

«Не могу сказать, что боялась. Просто ждала, что решат. Нельзя растрачиваться на ситуации, которые от тебя не зависят. Стараюсь делать максимум, а там уже как будет», — цитирует Клишину Sport24.

Также прыгунья ответила, является ли поводом для оптимизма, что на Олимпийские игры в Токио едут десять российских легкоатлетов.

«Десять — это вообще ничто, беспредел полнейший. Почему десять?! Почему федерация не борется? Почему они не боролись за, например, 50 человек? Конечно, лучше хотя бы десять, чем одна. Но сейчас речь не об этом», — сказала она.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее был назван состав сборной России по лёгкой атлетике на Олимпиаду в Токио.