Сальников заявил, что ВФП сделает всё, чтобы оправдать Андрусенко и Кудашева до ОИ

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал решение Международной федерации плавания (FINA) временно отстранить Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

«Федерация будет делать всё возможное для того, чтобы спортсмены были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Андрусенко и Кудашев были включены в состав российской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее стало известно, что Андрусенко и Кудашев отстранены из-за нарушения антидопинговых правил.