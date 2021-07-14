Сальников заявил, что ВФП сделает всё, чтобы оправдать Андрусенко и Кудашева до ОИ

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал решение Международной федерации плавания (FINA) временно отстранить Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.
Сальников заявил, что ВФП сделает всё, чтобы оправдать Андрусенко и Кудашева до ОИ
  • © instagram.com/alexkudashev

«Федерация будет делать всё возможное для того, чтобы спортсмены были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Андрусенко и Кудашев были включены в состав российской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее стало известно, что Андрусенко и Кудашев отстранены из-за нарушения антидопинговых правил.

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