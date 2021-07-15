ОКР выступил с заявлением по ситуации с отстранением пловцов перед стартом ОИ

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением относительно временного отстранения двух членов олимпийской сборной России по плаванию Вероники Андрусенко и Александра Кудашева по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

«ОКР выражает недоумение тем фактом, что дисциплинарное производство в отношении российских спортсменов возбуждено непосредственно накануне Олимпийских игр и после истечения финального срока для подачи заявок на участие в Олимпийских играх. Особенно вопиющей такая ситуация является с учётом того, что ещё в апреле 2020 года WADA публично объявило, что закончило формирование дисциплинарных дел в отношении 298 российских спортсменов на основании базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории, и указанные дела должны были быть переданы в соответствующие международные спортивные федерации», — говорится в заявлении ОКР.

Отмечается, что ОКР планирует направить соответствующий запрос в FINA с требованием дать пояснения о причинах возбуждения дисциплинарного производства непосредственно накануне Олимпийских игр.

«Учитывая, что необходимая для этого информация была доступна ещё весной 2020 года, остаётся только догадываться о том, что послужило причинами такой задержки — халатность или спланированные действия по лишению Олимпийского комитета России возможности полноценно использовать завоёванные олимпийские лицензии, так как после истечения срока подачи заявок замена спортсменов в финальном списке возможна исключительно по медицинским показаниям», — подытожили в ОКР.

Андрусенко и Кудашев были включены в состав российской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Сергей Чепик рассказал о ситуации в сборной России по плаванию после отстранения Андрусенко и Кудашева.