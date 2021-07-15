Журова — об отстранении пловцов перед ОИ: это точно сделано специально

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение о временном отстранении двух членов олимпийской сборной России по плаванию — Вероники Андрусенко и Александра Кудашева — по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

«Объективно понятно, что это сделано для того, чтобы наши спортсмены не успели обратиться в суд и оспорить своё право выступать на Олимпиаде. Я уверена, что это сделано с этой целью. Понятно, что в WADA об этой ситуации ещё тогда знали и при этом разрешали спортсменам выступать. Тогда чьё это нарушение? Нарушение WADA или этих ребят?» — приводит слова Журовой «Матч ТВ».

Она отметила, что если бы сейчас состоялось рассмотрение данного дела в Спортивном арбитражном суде, то спортсменам удалось бы оспорить своё отстранение.

«Если есть ещё время, ребята это попытаются сделать. Мы знаем случаи, когда Юля Ефимова перед Олимпиадой 2016 года успела свои права отстоять, поэтому, может быть, получится сделать это с ребятами. Но это точно сделано специально», — добавила Журова.

Отстранённые на основании данных московской лаборатории Андрусенко и Кудашев были включены в состав российской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что ОКР выступил с заявлением по ситуации с отстранением пловцов перед стартом ОИ.