Первая победа за 25 лет и медали в эстафетах: чего ждать от российских пловцов на Олимпиаде в Токио

Российские пловцы постараются завоевать на Играх в Токио первую для страны золотую медаль с 1996 года. Шансы прервать серию неудач есть сразу у пятерых спортсменов. При этом Евгений Рылов и Климент Колесников имеют возможность с успехом совместить выступление в эстафетах с личными дистанциями, а Мартин Малютин и Илья Бородин — совершить сенсации. О главных интригах олимпийского турнира по плаванию среди мужчин, в котором будут разыграны 18 комплектов наград, — в материале RT.

Соревнования пловцов начнутся в Токио уже на второй день после церемонии открытия, и одна из главных интриг олимпийского турнира сводится к вопросу: сумеют ли российские атлеты оправдать возложенные на них надежды и завоевать первые с 1996 года золотые медали Игр? И если да, то в каком количестве? В самых смелых прогнозах фигурирует цифра пять. Евгений Рылов, Климент Колесников, Антон Чупков, Владимир Морозов и Мартин Малютин находятся в числе лидеров мирового рейтинга в индивидуальных видах программы, а ведь есть ещё и кролевые эстафеты, где шансы на победу высоки, как никогда. Правда, касаются эти оптимистичные прогнозы исключительно мужского плавания.

Тем, кому не терпится поставить знак равенства между текущими рейтинговыми позициями и местами на олимпийском пьедестале, я бы настоятельно рекомендовала мысленно вернуться на 20 с небольшим лет назад и вспомнить Игры в Сиднее. В той олимпийской сборной тоже были люди, которые, казалось, не могут проиграть ни при каких раскладах, — четырёхкратный олимпийский чемпион и обладатель рекорда мира на стометровке вольным стилем Александр Попов, а также рекордсмен планеты и однозначный фаворит стометровки брассом Роман Слуднов. Первый уступил золото голландцу Питеру ван ден Хугенбанду, второй дотянулся лишь до бронзы, сказав: «Вроде бы подготовка была идеальной, чувствовал себя прекрасно до самого старта. А прыгнул в воду — и почувствовал, что ничего не могу сделать. От меня просто уплыли…».

Накануне отъезда команды на заключительный тренировочный сбор во Владивосток главный тренер Сергей Чепик сказал коротко: «На Олимпийских играх все поплывут очень быстро. Но самое неблагодарное дело сейчас — следить за чужими результатами. Подготовка спортсмена, претендующего на высокий результат, не должна меняться в связи с тем, что кто-то где-то проплыл лучше или хуже».

Любые соревнования — это всегда великое множество подводных камней. Опасность для россиян заключается в намерении Рылова и Колесникова стартовать в составе эстафеты 4х100 м вольным стилем, как это произошло на недавнем чемпионате Европы в Будапеште. Квалификационные соревнования пройдут вечером, и предварительный эстафетный заплыв состоится менее чем через полчаса после предварительного же заплыва спинистов на стометровке. А утром следующего дня в получасе друг от друга расположатся полуфинал стометровки на спине и финал эстафеты. И здесь на первый план выходит уже не форма отдельно взятого спортсмена, а его способность восстановиться.

Чемпион Европы Игорь Марченко считает, что в данном аспекте россияне иностранным соперникам значительно уступают.

«Я уже много лет живу в Северной Америке и вижу, насколько здесь тщательно относятся к процессу восстановления. Бассейны со льдом были в ходу ещё лет десять назад, когда я сам плавал у Дэвида Сало. Человек финиширует, первым делом у него берут кровь на лактат, причём работают два специалиста. Потом сразу на массажный стол. Но даже при великолепных и давно отработанных методиках скажу, что ни один спортсмен не может стопроцентно восстановиться за 20 минут, если он не Майкл Фелпс. Все остальные либо «сливают» вторую дистанцию, либо терпят до последнего, но всё равно проплывают на секунду-другую хуже личного рекорда», — заявил Марченко.

Похоже, на майском первенстве континента оба наших пловца угодили именно в этот капкан: кролевую эстафету Россия выиграла, а вот на индивидуальной стометровке Рылов остался восьмым, а Колесников и вовсе не отобрался в финал.

Определённое беспокойство по поводу олимпийских перспектив Колесникова выразил сразу после апрельского отбора в команду и главный тренер. По его мнению, подопечному имеет смысл отказаться от старта на самой быстрой из олимпийских дистанций — «полтиннике» вольным стилем.

«В эстафетах на него обрушится просто шквал нагрузки. Как в кролевых, так и в комбинированной. Помимо этого, у нас вакантна дистанция 200 м на спине. Колесников на чемпионате России её не плыл, а Григорий Тарасевич не сумел выполнить норматив. Если Климент захочет проплыть 200 м в Токио, это добавит ему ещё три не самых простых старта — предварительный, полуфинальный и финальный. А «полтинник» мало того что проводится под конец Игр, так ещё и очень сложный. На одну-две сотых секунды на старте опоздал — и ты уже ни за что не борешься. Понятно же, что на Олимпиаде тебе эти две сотые никто не отдаст. Поэтому применительно к Колесникову я бы не стал делать ставку на «полтинник». Возможно, я не прав», — сказал Чепик.

Какая из перечисленных дистанций важнее для команды? Совершенно определённо — эстафетная. В Токио медали в данном виде будут разыгрываться в третий день соревнований, а точнее даже второй, если не считать вечер предварительных стартов в субботу 24 июля. И как раз от эстафеты зависит, с каким настроением российские пловцы войдут в основной соревновательный поток.

Что до личных наград, тот же Марченко, перечислив все подводные камни, которые могут оказаться на пути Рылова на стометровке, не задумываясь сказал: если бы ему предложили поставить деньги на результат, сделал бы всего одну ставку — на Рылова на дистанции 200 м на спине.

Стоит упомянуть, что впервые за долгие годы сюрпризы могут быть преподнесены в первых двух финалах Олимпиады в воскресенье: Малютин входит в сильнейшую мировую четвёрку на дистанции 400 м вольным стилем, а Илья Бородин — претендент на медали на самой тяжёлой из плавательных дистанций — 400 м комплексным плаванием. И если в первом из этих видов у нашей страны дважды случались олимпийские победы (в 1980-м — у Владимира Сальникова и в 1992-м — у Евгения Садового), то в комплексе единственное золото было завоёвано в 1980-м Александром Сидоренко.

Если у Малютина и Бородина всё сложится наилучшим образом, то вполне может получиться, что к моменту финала в эстафете 4х100 м вольным стилем в российской копилке окажется пара наград, что наверняка добавит куража. И этим определённо надо пользоваться, поскольку в последующих командных заплывах отечественные шансы выглядят не в пример слабее, если сравнивать с американскими в комбинированной эстафете или британскими — в 4х200 м вольным стилем.

Хотя Чепик, безусловно, прав: сейчас не время думать о чужих секундах, заблаговременно прикидывать возможные расклады и рассуждать: сумеет ли, допустим, король российского и мирового брасса Чупков сохранить за собой эти позиции или ему суждено повторить в Токио судьбу Слуднова?

Как говорил когда-то великий и слишком рано ушедший из жизни Геннадий Турецкий, самое главное на олимпиадах — в последние три недели поймать эмоциональный пик, подъём. Задаться целью, чтобы каждый следующий день на протяжении этих недель в эмоциональном плане был лучше, чем предыдущий. Функционально уже ничего не сделаешь — работа проведена и её результат от тебя уже не сильно зависит. А вот эмоционально можно вытащить себя и, соответственно, готовность к старту довольно высоко. Иногда для этого бывает достаточно вкусной еды, хорошей погоды или красивого вида из окна.

Остаётся только пожелать российской команде обрести все эти составляющие на заключительном сборе.