Пловец Рылов завоевал золото ЧЕ на дистанции 200 м на спине

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Россиянин Евгений Рылов занял первое место в заплыве на дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
Пловец Рылов завоевал золото ЧЕ на дистанции 200 м на спине
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Рылов преодолел дистанцию за 1 минуту 54,46 секунды. Для 24-летнего россиянина это золото стало четвёртым за карьеру на континентальных первенствах. В его активе также два серебра и одна бронза.

Второе место занял британец Люк Гринбанк — 1 минута 54,62 секунды.

Тройку призёров с результатом 1 минута 56,33 секунды замкнул швейцарец Роман Митюков.

Ранее сообщалось, что Мария Каменева завоевала бронзу ЧЕ в повторном заплыве на 100 м на спине.

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