Пловец Рылов завоевал золото ЧЕ на дистанции 200 м на спине
- © РИА Новости / Александр Вильф
Рылов преодолел дистанцию за 1 минуту 54,46 секунды. Для 24-летнего россиянина это золото стало четвёртым за карьеру на континентальных первенствах. В его активе также два серебра и одна бронза.
Второе место занял британец Люк Гринбанк — 1 минута 54,62 секунды.
Тройку призёров с результатом 1 минута 56,33 секунды замкнул швейцарец Роман Митюков.
Ранее сообщалось, что Мария Каменева завоевала бронзу ЧЕ в повторном заплыве на 100 м на спине.