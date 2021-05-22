Пловец Рылов завоевал золото ЧЕ на дистанции 200 м на спине

Россиянин Евгений Рылов занял первое место в заплыве на дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Рылов преодолел дистанцию за 1 минуту 54,46 секунды. Для 24-летнего россиянина это золото стало четвёртым за карьеру на континентальных первенствах. В его активе также два серебра и одна бронза.

Второе место занял британец Люк Гринбанк — 1 минута 54,62 секунды.

Тройку призёров с результатом 1 минута 56,33 секунды замкнул швейцарец Роман Митюков.

Ранее сообщалось, что Мария Каменева завоевала бронзу ЧЕ в повторном заплыве на 100 м на спине.