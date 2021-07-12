Ефимова не выступит в заплыве на 200 м брассом на ОИ в Токио

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик сообщил, что шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова не будет участвовать в заплыве на 200 м брассом на Олимпиаде в Токио.

«Состав определился на чемпионате России, и о нём давно уже никто не говорит. Я за последнее время не слышал ни одного слова про это. Ефимова плывёт 100 м, Темникова — 200 м. Чикунова — обе дистанции», — цитирует Чепика «Спорт-Экспресс».

Мария Темникова опередила Ефимову на ЧР в заплыве на 200 м.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Ефимова победила в заплывах на 50 и 200 м брассом на этапе «Маре Нострум» в Барселоне.