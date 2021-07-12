Ефимова не выступит в заплыве на 200 м брассом на ОИ в Токио
- РИА Новости
«Состав определился на чемпионате России, и о нём давно уже никто не говорит. Я за последнее время не слышал ни одного слова про это. Ефимова плывёт 100 м, Темникова — 200 м. Чикунова — обе дистанции», — цитирует Чепика «Спорт-Экспресс».
Мария Темникова опередила Ефимову на ЧР в заплыве на 200 м.
Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что Ефимова победила в заплывах на 50 и 200 м брассом на этапе «Маре Нострум» в Барселоне.