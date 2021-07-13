Защита титула Дериглазовой и шанс Великой на личное золото: чего ждать от турнира по фехтованию на Олимпиаде в Токио

Инна Дериглазова едет на Олимпийские игры в Токио защищать титул лучшей рапиристки мира, а знаменосец сборной России Софья Великая будет пытаться с четвёртой попытки выиграть личные соревнования по сабле. У обеих девушек также есть неплохие шансы победить в командных состязаниях. О главных интригах олимпийского турнира по фехтованию, в котором впервые будут разыграны 12 комплектов наград, — в материале RT.

Олимпиада в Токио откроет новую страницу в истории фехтования. Впервые на одних Играх будут разыграны все 12 комплектов медалей, которые только возможно разыграть, — в личных и командных состязаниях по шпаге, рапире и сабле среди мужчин и женщин. Прежде на главных соревнованиях четырёхлетия действовало ограничение — из программы выпадали два командных турнира по разным видам оружия. Например, в Рио-де-Жанейро не повезло саблистам и рапиристкам. У них был только один шанс подняться на олимпийский пьедестал, в то время как у остальных фехтовальщиков их было два.

Такой порядок вещей особенно больно бил по медальным возможностям российской сборной. Для тех дисциплин, которые не включались в олимпийскую программу, в високосные годы проводились отдельные чемпионаты мира, и с 2004-го отечественные фехтовальщики выиграли на них четыре золотые медали. Они могли бы иметь статус олимпийских, если бы не та ротация дисциплин, которая годами дискриминировала спортсменов.

Пять лет назад российские фехтовальщики выиграли медальный зачёт в рамках своего вида спорта, завоевав четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. На последнем чемпионате мира в 2019 году российские спортсмены тоже возглавили командный зачёт (3 — 3 — 1). В Токио они будут снова бороться за статус ведущей фехтовальной державы и выступят во всех 12 дисциплинах.

Впрочем, оценивать расклад сил в фехтовании в этот раз будет довольно трудно. Этот вид спорта сильно пострадал на фоне пандемии коронавируса. В 2021 году состоялось только по одному этапу Кубка мира для каждого вида оружия, да и те прошли ещё в марте. Отменить пришлось даже континентальные первенства, которые были назначены на июнь. Так что на Олимпиаде в Токио фехтование может преподнести немало сенсаций.

Рапира

Бесспорным лидером женской рапиры в мире является Инна Дериглазова. С 2015 года она одержала три победы на чемпионатах мира в личном зачёте и выиграла Олимпиаду в Рио. Даже единственный старт в этом году — этап Гран-при в Дохе — остался за ней. У её подруг по команде Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной такого списка личных достижений нет, но для командного турнира они просто незаменимы. Именно они сломили сопротивление итальянок на последнем первенстве планеты, что в мире фехтования всегда считается подвигом.

В состав сборной Италии войдут Мартина Батини, Арианна Эрриго и Аличе Вольпи. О них достаточно сказать, что каждая из этих девушек как минимум боролась в финале личного чемпионата мира. При этом в команду не вошла Элиза Ди Франчиска — одна из лучших фехтовальщиц в истории. В 2019 году она удивила многих, когда решила возобновить карьеру в 36 лет и сразу выиграла две медали на главном старте сезона, однако поездке на Олимпиаду она предпочла рождение второго ребёнка. Но и без её участия противостояние России и Италии в женской рапире может считаться кульминацией фехтовальных соревнований.

В Рио-де-Жанейро золото в мужском командном турнире довольно неожиданно выиграли россияне, но сейчас им повторить этот подвиг едва ли удастся. Молодые братья Антон и Кирилл Бородачёвы вместе с Владиславом Мыльниковым вытеснили из сборной всех ветеранов, в том числе обладателей индивидуального золота чемпионатов мира Алексея Черемисинова и Дмитрия Жеребченко. Тимур Сафин, который в Рио не ограничился одной медалью и выиграл также личную бронзу, смог остаться в команде только в качестве запасного.

Новый состав пока не успел себя никак проявить на взрослом уровне, и для него участие в токийской Олимпиаде скорее является подготовкой к Играм-2024 в Париже. Сейчас лидерами мужской рапиры являются представители Франции, США и Италии. В составе последних стоит выделить Андреа Кассару — он выступит на своих пятых олимпийских соревнованиях. В его коллекции есть даже золотая медаль афинских Игр-2004.

Сабля

Фехтовальной дрим-тим можно назвать и российскую сборную по женской сабле. С последнего победного чемпионата мира она сохранила почти весь свой золотой состав в лице Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной. Отсутствует в команде только двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян, у которой весной было пополнение в семье.

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У Великой, которая на своей четвёртой Олимпиаде будет знаменосцем сборной России, отношения с этими соревнованиями не самые простые. Она дважды выходила в финалы личного турнира, но оба раза терпела поражение. Своей карьерой она давно заслужила, чтобы быть чемпионкой не только в командных состязаниях. Но точно такой же пробел мечтает восполнить и украинка Ольга Харлан. Чемпионаты мира в личном зачёте она выиграла рекордные для сабли четыре раза, а на Олимпийских играх дважды оказывалась на строчку ниже Великой.

В мужской сборной России тоже нет незнакомых болельщикам имён. Её основу составляют опытные Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов, у которых имеется богатая коллекция наград на чемпионатах мира. Третьим номером в команду входит Константин Лоханов, который уже помог в этом сезоне выиграть этап Кубка мира в Будапеште, на родине победителя двух последних Олимпиад Арона Силадьи.

Главными фаворитами мужской сабли небезосновательно являются южнокорейцы. Они не проигрывают на чемпионатах мира в командном зачёте с 2017 года, а их лидер О Сан Ук подтвердил статус сильнейшего саблиста, тоже выиграв состязания в Будапеште. Правда, сразу после этого он переболел коронавирусом и провёл месяц в больнице. Если он не до конца восстановился, то у других команд появится шанс побороться не только за серебро и бронзу.

Шпага

Шпага может стать самым проблемным видом оружия для российской сборной. Женская команда, выигравшая в 2019 году серебро чемпионата мира, обновилась практически полностью. Из опытных спортсменок осталась только Виолетта Колобова, сохранившая место ещё с бронзовой Олимпиады в Рио. С ней вместе выступят Айзанат Муртазаева и Юлия Личагина, которые пока никак не засветились на мировой арене. Серьёзную потерю команда шпажисток понесла из-за коронавируса — из-за его последствий не смогла восстановиться к соревнованиям чемпионка мира 2017 года в личном турнире Татьяна Гудкова.

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В женских соревнованиях сенсацию постарается сотворить Натали Мёлльхаузен. В прошлом она успешно представляла Италию, но, когда её перестали брать в команду, она перебралась в Бразилию и стала чемпионкой мира в 2019 году. В случае успеха она принесёт своей новой стране первую в истории олимпийскую медаль в фехтовании. То же самое попробует сделать Юлия Беляева, представляющая Эстонию. В её коллекции есть четыре награды чемпионатов мира, в том числе две золотые, но ни одной с Олимпиад.

Мужская сборная России в последний раз завоёвывала олимпийскую медаль в командном турнире в 1996-м (серебро), а в личном зачёте это не удавалось никому после Павла Колобкова (золото в 2000-м и бронза в 2004-м). На чемпионатах мира российские шпажисты становились третьими в 2017 и 2018 годах. В Токио в статусе действующего вице-чемпиона мира поедет Сергей Бида, а компанию ему составят выступавшие в Рио Павел Сухов и Сергей Ходос.

Им придётся противостоять многим мощным командам. Высокие цели перед собой ставит сборная Франции, которая не проигрывает командный турнир Олимпиады с 2004 года и является действующей чемпионкой мира. Но в этом сезоне её не пустила на подиум этапа Кубка мира не самая звёздная сборная Китая. Не стоит недооценивать команду Украины и её лидера Игоря Рейзлина, в 37 лет вышедшего на пик формы. Наконец, проблемы россиянам способны доставить итальянцы и швейцарцы.