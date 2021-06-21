Великая и Дериглазова вошли в состав сборной России по фехтованию на ОИ в Токио

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов назвал состав национальной команды на летние Олимпийские игры в Токио.

По словам Мамедова, которые передаёт ТАСС, в список из 22 спортсменов вошли:

— саблисты: Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова, Светлана Шевелева (запасная); Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко (запасной);

— рапиристы: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (запасная); Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Мыльников, Тимур Сафин (запасной);

— шпажисты: Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина, Виолетта Храпина (запасная); Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов, Никита Глазков (запасной).

Летняя Олимпиада в Токио, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по регби-7 отобралась на ОИ в Токио.