Организатор Олимпиады-2020 прослезился из-за отсутствия зрителей на Играх
- Reuters
«Я приношу глубокие извинения. Я полон этими чувствами», — сказал Судзуки, отвечая на вопрос о продажах билетов, после чего замолчал, сдерживая слёзы, и затем продолжил речь.
«Все зрители, которые так ждали Олимпийских игр, простите, что так получилось. Простите, что мы не смогли исполнить ваши надежды», — сказал он на пресс-конференции в прямом эфире.
Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей.