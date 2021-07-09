Организатор Олимпиады-2020 прослезился из-за отсутствия зрителей на Играх

Заместитель исполнительного директора оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Хидэнори Судзуки прослезился, извиняясь за проведение соревнований без зрителей.

«Я приношу глубокие извинения. Я полон этими чувствами», — сказал Судзуки, отвечая на вопрос о продажах билетов, после чего замолчал, сдерживая слёзы, и затем продолжил речь.

«Все зрители, которые так ждали Олимпийских игр, простите, что так получилось. Простите, что мы не смогли исполнить ваши надежды», — сказал он на пресс-конференции в прямом эфире.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей.