На Олимпиаде в Токио будет использован интершум с предыдущих Игр

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что звуковое сопровождение с предыдущих Олимпиад будет использовано на соревнованиях предстоящих летних Игр в Токио.
На Олимпиаде в Токио будет использован интершум с предыдущих Игр
  • Reuters

«Для спортсменов будет использована «современная технология — иммерсивная звуковая система, которая основана на звуковой поддержке спортсменов с предыдущих Олимпийских игр. Для каждого вида спорта будет использовано характерное для него звуковое сопровождение. Спортсмены будут чувствовать себя как на олимпийском стадионе, они будут чувствовать, что окружены зрителями и болельщиками», — приводит слова Баха ТАСС.

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране было принято решение о проведении Олимпиады без болельщиков.

Ранее Бах рассказал, сколько участников Олимпиады уже прибыло в Токио.

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